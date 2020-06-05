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05.06.2020 - 15:28 |

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske açıklaması

Gelen bir son dakika açıklamasına göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske paylaşımı şöyle: 

Kullanılmış maske ve eldivenler, virüsle temas etmiş olabileceği, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ İÇİN risklidir. Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Bugün 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim.

Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan maske açıklaması

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