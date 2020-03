Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığını açıkladı. Dün gece yarısı açıklama yapan Bakan Koca, “Bugün (dün) akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Yüksek ateş ve öksürük şikâyetinin araştırılması sonucu tanı konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa’dan aldığı tespit edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir” dedi.



Gece yarısı kameralar karşısına geçen Koca, şunları söyledi:



‘Başarı gösterdik’



“Çin’in Vuhan kentinde bulunan tam 90 gün önce ortaya çıkan yeni koronavirüs başka birçok ülkeye buluşmasına, küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik. Komşu ülkeler bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadılar. Bizim strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiçbir şekilde azalmadı. İnsanların ülkeden ülkeye hareket olduğu dünyada direnç hangi düzeyde olursa olsun bazı sonuçları önlemek malesef mümkün değil.

‘İzole edildi’



Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün (dün) akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Yüksek ateş ve öksürük şikâyetinin araştırılması sonucu tanı konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa’dan aldığı tespit edilmiştir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir.



Ailesine gözetim



Aile bireylerin hepsi gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyeti korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Tanı erken konulmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Ülkemiz yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın ülkenin her bir yerinde görülme ihtimale karşı sağlık personeli hazırlığını bitirmişti.





Kovid-19 tespit edilen ülke sayısı Türkiye ile beraber 115’e çıktı.



Yurt dışı uyarısı



Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma programına lütfen uyalım. Yurt dışından dönenler için 14 kuralı, dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Büyük çoğunluğumuz için anahtar kelimemiz yine 14’tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda hangi sağlık kuruluşuna başvurulacağı bellidir. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız ve tüm birimleriyle devletimiz koronavirüse karşı hazırlıklarını tamamladı. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur.



Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmuştur. Ulusal bir mücadele edeceğiz, risk somut tedbirler ise basittir. Koranavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Topyekün risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez. Ben şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Yarın sabah da açıklayabilirdim akşam da açıklayabilirim. Gecenin bu saatinde açıklamanın bir sebebi şeffaf davrandım. Bunu açıklama gereğini hissettik. Hasta mahremiyetini söyledim. Bir şehri, bir hastaneyi ifade etmedim.”



OKULLARA TATİL TARTIŞILIYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de görülen Kovid-19 vakasını açıklamadan önce TBMM’de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda yaptığı konuşmada “Bu salgının şu anda Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil” ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca milletvekillerinin nisan ayındaki ara tatilin 2 haftaya çıkartılması iddialarını sorması üzerine “Milli Eğitim Bakanlığı ile önümüzdeki günlerde görüşmüş olacağız. Zaten orada tartışmış oluruz” dedi.



Okulların tatil edilip edilmeyeceği konusuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da “Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.



65 yaş üstünü uyardı

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstünü uyararak şunları kaydetti: “Dışarı çıkmamaları lazım. Hele hastalığı varsa, mümkün mertebe dışarı çıkmamalı. Bilim Kurulu hastaların kullanmasını öneriyor ama bu yaş grubu için maskeye kadar gidilebilir.



2 LİRALIK MASKE 7 TL: Önce vatandaşımız maskeye kolay erişsin. 2 TL olan maskelerin 7 lira olduğu dönemdeyiz. Bu yaklaşımın devre dışı kalması lazım. Piyasa doymadan ihracatın önü açılmayacak.



SERT OLMAKTAN YANAYIM: 14 gün kuralının kişiye bırakılmamasından, daha sert olmaktan yanayım. Dışarıdan gelen herkesin mutlak eve, evdeyken de her gün aranması.. 1.,3.,7., ve 14. günde aranması gibi bir katılığa gitmek istiyorum. Bilim Kurulu’ndan çıkarsa bunu da uygularız.”



İzinler iptal edildi



Sağlık Bakanlığı tarafından hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi. Bakanlıktan kurumlara gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: “Kovid-19 salgını sebebiyle, genel müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105’inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108’inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.”