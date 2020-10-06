06.10.2020 - 10:12 |
Sağlık Bakanı Koca 'ilk' dedi açıkladı: Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı raporla ilgili 'ilk olma özelliği taşıyor' dedi ve açıkladı: Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek.
Bakan Koca'nın paylaşımları şöyle:
Bakan Koca: DSÖ, Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BİR RAPOR yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek.
DSÖ TÜRKİYE COVID-19 RAPORUNDAN İKİ TESPİT: Ölüm oranları dünya ortalamasının oldukça altında. Türkiye genç nüfusu avantaja çevirdi. Editörlüğünde, Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge'ye destek verdiğimiz DSÖ COVID-19 Türkiye raporuna ulaşmak için:
Maskesiz yakalandı, polislere teşekkür ettiBayburt’ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Maskesiz yakalanan bir vatandaş kendisini uyaran polislere teşekkür ederken maskeyi çenesine takan bir satıcıda “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması yaptı.