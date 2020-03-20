Sağlık Bakanı Koca Meclis’i bilgilendirdi: Altyapımız kötü senaryolara hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün TBMM’de koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları konusunda bilgi verdi. Çin’den hızlı tanı kiti alındığını belirten Koca, “Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz” dedi. Koca referans laboratuvarların sayısının da kısa sürede 36’ya çıkacağını kaydetti. Koca, dün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:



ORTAK İRADE: Milli iradenin tam bir kesinlikle kendini ortaya koyması gereken günlerdeyiz. Bu günler düşünüş ve anlayışlardaki farklılıkların tehdit karşısında çok geri plana çekildiği günlerdir. Türkiye, ortak iradenin tüm kuvveti ile yüce Meclis’te ve hayat sahnesinde ortaya konmasını beklemektedir.

LABORATUVAR SAYISI 18: Kovid-19 vaka tanımına uyan hastalarda, solunum yolu numuneleri referans laboratuvarlarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zamanda 25 ilde toplam 36’ya çıkacaktır. İki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya başladığını söylemek istiyorum.



ERKEN TEDBİR: Hızlı hareket etmenin hayati olduğunu biliyorduk. Riskten koruyucu tedbirleri erkenden aldık. Çoğu tedbirimiz Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) gereklilik ilanından önce uygulamaya konmuştur. Avrupa ve ABD olayın daha farkına varmamışken, ülkemizde hastalık hakkında ilk rehber hazırlıkları başladı ve Bilim Kurulu bu rehberi hızla yayınlamış oldu... Türkiye en önde tedbirleri almış durumda. Kritik günler, olağan tedbirlerle atlatılamaz. Bugüne kadarki başarımız stratejik bir başarı olduğu kadar, operasyonel bir başarıdır.



İKİ HAYATİ GÜÇ: DSÖ’nün ısrarla dikkat çektiği iki nokta var; Bu iki unsur, kapsamlı bir sağlık sistemi ve güçlü bir liderliktir. Devletimizin bu iki hayati güce sahip olduğuna milletimizin inancı tamdır.. Uydurma haberler, sosyal medyada bazı mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak sınırları dışındadır. Mücadelede bize lütfen yardımcı olun.

KÖTÜ SENARYOLAR: Hastalığın salgın halini alması durumunda kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği 13 bin 211’i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu. Yatak sayımız Avrupa ve OECD ortalamalarının altında, 10 bin kişiye 28 yatak düşmektedir. OECD ortalaması 40. Yoğun bakım yatak sayısında ise şanslı durumdayız. 100 bin kişiye Almanya’da 29, İtalya’da 13, Fransa’da 12 yoğun bakım yatağı bulunuyorken, ülkemizde bu sayı 40’tır. Hastanelerimizde toplam 99 bin 797 odamız, gerektiğinde yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur. Altyapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız.

Sağlık personeli için alkış istedi



Bu mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık personelimizin önemini, toplumumuzun hiç kuşku duyulmayacak şekilde fark etmesini sağlayacağımızı umuyorum. Bu ortak sorumluluğumuzdur. Her biri bir asker gibi özverili ve fedakar çalışan sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Sadece fedakarlık duygularına yönelik motivasyon yetersizdir. Koca konuşmasının sonunda, teşekkür ettiği sağlık çalışanları için milletvekillerinden alkış istedi. Tüm milletvekillerinin alkışladığı sırada Koca’nın, “Ama sadece alkış değil” ifadesini kullanması dikkat çekti.



‘Çin’den tanı kiti geliyor’



Koca, “Hastalığın teşhisinde kendi tanı kitimizi geliştirdik. ABD’ye 500 bin tanı kiti verdik. Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabiliyor olacağız. Özellikle önümüzdeki 1-2 gün içinde, yarın (bugün) sabah itibarıyla olma ihtimalini yüksek gördüğümüz, hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Çin’de geliştirilen, antijen üzerinden hızla sonuç verebilen, tarama amaçlı olan bu tanı kitini bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında referans laboratuvarımızda doğrulanmak üzere, bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı, bugün (dün) kargoya verilip yarın (bugün) da geleceğini müjdelemek istiyorum. Hedef günlük en az 10-15 bin” dedi.



Can kaybı: 4 Vaka: 359



Bakan Koca, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları ilgili sorular üzerine şu açıklamayı yaptı: “Dört gün önce hastanemize müracaat ediliyor. Daha önce KOAH tanısıyla takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da ‘ex’ (ölü) kabul ediliyor ve o dönemde yapılan testte negatif çıkıyor. Fakat şüpheli olabilir eşi dahil olmak üzere çevresi taranıyor. Tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu dün (önceki gün). Böyle bir vakada başta negatif, sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Başta pozitif olup halen yoğun bakım şartlarında yatan, üç gün sonra negatif olan, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Eşi ve yakınlarında pozitif çıkması nedeniyle de, hekim arkadaşlar bunu ‘koronavirüs olabilir’ şeklinde yorumladılar. Bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız üç kişi olmuş oldu.” Dün gece Twitter’dan yeni bir açıklama yapan Koca, şu bilgileri verdi: “Son 24 saatte yapılan bin 981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.”