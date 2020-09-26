SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca: Åžiddete karÅŸÄ± bir olmalÄ±yÄ±z

Koca paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±da ÅŸu ifadelere yer verdi: "Ã‡apa TÄ±p FakÃ¼ltesinde gÃ¶revli hasta bakÄ±cÄ±mÄ±z, maskesini doÄŸru takmasÄ± iÃ§in uyardÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi tarafÄ±ndan darp edilmiÅŸ ve gÃ¶z ameliyatÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rgan, Ã‡aÄŸlayan Adliyesinde 'kasten yaralama' suÃ§undan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. Åžiddete karÅŸÄ± bir olmalÄ±yÄ±z"





SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na ÅŸiddet, sadece maÄŸdurun sorunu ve yasanÄ±n konusu deÄŸildir. Toplumun ortak sorunudur. DostÃ§a Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±, nitelikli hizmet gÃ¼vencesidir. Yasa ve ahlak iÅŸ birliÄŸi yapmalÄ±dÄ±r. DahasÄ±: SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, savaÅŸta bile gÃ¼vence altÄ±ndadÄ±r. Åžiddete karÅŸÄ± bir olmalÄ±yÄ±z.