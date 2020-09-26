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26.09.2020 - 22:43 | | DHA

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca: Åžiddete karÅŸÄ± bir olmalÄ±yÄ±z

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Ã‡apa TÄ±p FakÃ¼ltesi'nde gÃ¶revli hasta bakÄ±cÄ±yÄ± darp eden kiÅŸinin "kasten yaralama" suÃ§undan tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak "Åžiddete karÅŸÄ± bir olmalÄ±yÄ±z" mesajÄ± verdi.Â

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca: Åžiddete karÅŸÄ± bir olmalÄ±yÄ±z

Koca paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±da ÅŸu ifadelere yer verdi: "Ã‡apa TÄ±p FakÃ¼ltesinde gÃ¶revli hasta bakÄ±cÄ±mÄ±z, maskesini doÄŸru takmasÄ± iÃ§in uyardÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi tarafÄ±ndan darp edilmiÅŸ ve gÃ¶z ameliyatÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rgan, Ã‡aÄŸlayan Adliyesinde 'kasten yaralama' suÃ§undan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. Åžiddete karÅŸÄ± bir olmalÄ±yÄ±z"

Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat Ä°kinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da ilgi gören "Atmaca"nÄ±n teslimatlarÄ±na bu sene sonu itibarÄ±yla baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± aynÄ± füzenin karadan karaya versiyonu için de çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
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