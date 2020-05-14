Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni hayatımızda kuyruklar olmamalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

SALGIN KONTROL ALTINDA: Hastalığın toplum içinde bulaşma yollarının kesilmesinde uyguladığımız strateji büyük rol oynadı. Bu strateji yaygın tarama yerine filyasyon yönteminin tercih edilmesiydi. Bugün sayıları 6 bin 239’a ulaşan filyasyon ekiplerimiz 10 Mart’taki ilk vakadan bu yana riskli, yani bir hasta ile teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar. Böylece virüs kapmış, kapmış olması muhtemel kişiler bulaştırıcı olma aşamasına gelmeden izole edildiler, hastalığın yayılımını kaynağından hareketle kontrol altına aldık. 10 Mart’tan itibaren filyasyonla tedbir ve tedavi birbirini tamamladı. İzolasyon sayesinde de risk yönetildi. Sosyal mesafe kuralıyla virüsün önü kesildi. Maske kullanımı ile solunum yoluyla bulaşan virüse karşı ciddi önlem alındı. Salgının beşinci haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Eğer rehavete yol açmasından korktuğum cümleyi tekrar kurmayı göze alırsam, şu anki şartlarda salgın kontrol altında.

1 AY ÖNCESİNE DÖNEBİLİRİZ: Geçen hafta olumlu net bilgiler ışığında Türkiye koronavirüsle mücadelesinde birinci dönemini tamamlamıştır. Mücadelemizin ikinci döneminin ilk günlerindeyiz dedim ve ekledim: Tedbir zorunludur, çünkü tehdit devam etmektedir. Virüsü taşıyan insanların tamamının hastanelerde veya evde izolasyon altında olduğunu düşünmek tehlikelidir. Virüs tam bilemeyeceğimiz bir dönem boyunca bu toplumda aramızda varlığını sürdürecektir. Virüs dünyada hareket halinde olacaktır. Son verilerin açıkça ortaya koyduğu gibi şu anda 1 hafta öncekinden çok daha iyi durumdayız. Buna rağmen ne söylediysem tekrar ediyorum; salgın hastalıklar fırsat tutkunudur. Virüse bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz. Güç bizdeyken buna izin vermeyelim. Hastalıktan, ölümden korku doğaldır. Fakat korku tehlikeyi riskli yönetecek bir strateji değildir. Uyarılarımız toplum olarak sağduyu örgütlenmesine işaret ediyor.

YENİ HAYATIMIZI KURMALIYIZ: Yeni hayatımızı hızla kurmalıyız. Yeni hayatımız da kalabalık kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin yan yana oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır. Salgın sürecinde doğan bu yeni hayat tarzına kontrollü sosyal hayat diyoruz. Bu üç kelime söylediklerimizin yalın ifadesidir. Hepimizin ortak katkılarıyla gelişecektir. Bir süreliğine geçerli bir yaşam tarzıdır. Kontrollü sosyal hayatı ikinci döenmin stratejisi olarak görmekteyiz. Kontrollü sosyal hayatın size kesin olarak önerdiği şey, ‘bir şey olmaz’ cümlesinin üstünü çizmenizdir. Ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmaz görülmektedir.

GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ: Hayatımızı mümkün olduğu kadar evde sürdürmeye çalışalım. Zorunluluk yoksa dışarı çıkmayalım. Maske ve mesafe kuralına mutlaka uyalım. Bu tedbirleri esnetenleri, risk yokmuş gibi davrananları uyaralım. Buna hakkımız var. İşyerlerinde sağlığımız için uygun ortam oluşturulmasını talep etmeliyiz. Salgını kontrol altına aldık, sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz, güzel, güneşli günler.

BAĞIŞIKLIK HARİTASI: Bağışıklık haritası için 150 bin kişinin kimler olduğu dahil olmak üzere tespit edildi. Kimlere bu tespit yapılacağı TÜİK tarafından örneklem yöntemiyle tespit edildi. Biz bu dönemde PCR tespitini yapmak istiyoruz. Ama eğer becerebilirsek ilave antikor testi yapmak istiyoruz.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI: Bu bir hükümet kararı, önümüzdeki günler salgının seyri bunda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. Hükümet ve sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulu’nun gündemine gelmedi. Özellikle gelecek hafta salgının seyri görülerek karar almış olunur.

PANDEMİ HASTANELERİ: Çok amaçlı hastaneler olarak planlıyoruz demiştim. Özellikle deprem için, afetler için, salgın için hastanelerimiz var mı? Yeri geldiğinde bu anlamda pistiyle, çok rahatlıkla deprem ve afet döneminde de sizin kullanabileceğiniz hastaneler olarak kullanılıyor olacak. Yeri geldiğinde sağlık turizmi için de kullanmak istiyoruz ve kullanabiliriz. Bu Türkiye için zenginlik.

BULAŞTIRMA ORANI: (Türkiye’nin R0 değeri nedir?) R0 değeri (virüs bulaştırma katsayısı) İstanbul’da bir bölgede 16’ya kadar çıktığını biliyoruz. Daha dar kapmsada ama il bazında baktığımızda 4,5-5’leri gördüğümüz dönemler oldu. Şu an için Türkiye’de R0 değerinin 1.56 olduğunu söyleyebiliriz.

YABANCI TURİSTE TARAMA: (Yurtdışından gelecek turistlere tarama yapılacak mı?) Turizm Bakanlığımızla yoğun çalışma dönemi geçirdik ve devam ediyoruz. Bir ekip oluşturarak Bilim Kurulumuzun da bu anlamda alınması gereken tedbirleri belirtip nasıl bir özellikle sezonun açılmasıyla tedbirlerin devam edilebileceğiyle ilgili bir plan yapıldı. Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak, bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz. Erken dönemde bu testlere başlamış olacağız. PCR moleküler test dediğimiz testle bu taramaları yapmak istiyoruz.

İyileşen hasta sayısı 100 bini aştı

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ‘Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre dün 33 bin 332 test yapıldı, bin 639 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 58 hasta vefat etti, 2 bin 826 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 474 bin 3, vaka sayısı 143 bin 114, vefat sayısı 3 bin 952, yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 535, iyileşen sayısı 101 bin 715 oldu.