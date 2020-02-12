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12.02.2020 - 00:38 |

Sağlık Bakanı Koca: Zigana Dağı Tüneli'ndeki çığ hadisesinde yaralımız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zigana Dağı Tüneli çıkışındaki çığ hadisesinde yaralımız yok." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Koca: Zigana Dağı Tüneli'ndeki çığ hadisesinde yaralımız yok

Bakan Koca, Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Zigana Dağı Tüneli çıkışındaki çığ hadisesinde yaralımız yok. İki araca çığ düşmesinin hemen ardından ekiplerimiz yardıma ulaştı. Her şey yolunda."

Koca, olaya müdahalede bulunan 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) görüntülerini de paylaşarak sağlık personeline teşekkür etti.

 

Hulusi Akar: "Orada kalmaya devam ediyoruz, kalmaya devam edeceğiz"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Associated Press haber ajansına, İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakan Akar: “Biz Astana sürecinin ve Soçi Mutabakat Muhtırası’nın ayakta kalmasından yanayız. İdlib’deki Gözlem Noktalarımız da Soçi Mutabakat Muhtırası’nın bir parçası ve biz o nedenle orada kalmaya devam ediyoruz, kalmaya devam edeceğiz.”
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