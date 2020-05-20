MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sağlık Bakanı Koca'dan 'MFÖ' paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
ABONE OL
20.05.2020 - 22:17 | | AA

Sağlık Bakanı Koca'dan 'MFÖ' paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzik grubu MFÖ'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşarak "Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un Kovid-19 tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Mazhar-Fuat-Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin..."

İstanbul'da 8 adrese eş zamanlı baskınŞişli'de Ramazan Bayramı öncesi polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu nedir, kimler alabilir? 2020 HES Kodu sorgulama ekranı - 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu

HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu nedir, kimler alabilir? 2020 HES Kodu sorgulama ekranı - 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Sağlık Bakanı Koca'dan 'MFÖ' paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar

Sağlık Bakanı Koca'dan 'MFÖ' paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar

Sıradaki Haber