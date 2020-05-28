Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika risk açıklaması!

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

BUGÜNLERDE ADIMLARIMIZI ÖLÇEREK ATALIM. Risk, devam ediyor. Sosyal Mesafeyi 1,5 m’de tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve Sosyal Mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim.