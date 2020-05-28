MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika risk açıklaması!
ABONE OL
28.05.2020 - 12:25 | | milliyet.com.tr

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika risk açıklaması!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca bugünlerde adımların ölçerek atılması gerektiğini belirten Bakan Koca, "Risk, devam ediyor. Sosyal Mesafeyi 1,5 m’de tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika risk açıklaması!

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

BUGÜNLERDE ADIMLARIMIZI ÖLÇEREK ATALIM. Risk, devam ediyor. Sosyal Mesafeyi 1,5 m’de tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve Sosyal Mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim.

Sağlık Bakanı Kocadan son dakika risk açıklaması

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Koca'dan gece yarısı yeni uyarı! İki koşulu var...

 

PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP imha edildiSiirt'in Pervari ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yoldaki menfez üzerine döşenmiş 2 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı mühimmat ele geçirildi. Mayın ve el yapımı patlayıcı, alınan tedbir sonrası imha edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika risk açıklaması!

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika risk açıklaması!

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Göktaşı düştü mü? Işık topu görüldü iddiası! İşte o görüntü

Göktaşı düştü mü? Işık topu görüldü iddiası! İşte o görüntü

Sıradaki Haber