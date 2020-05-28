28.05.2020 - 12:25 | | milliyet.com.tr
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika risk açıklaması!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca bugünlerde adımların ölçerek atılması gerektiğini belirten Bakan Koca, "Risk, devam ediyor. Sosyal Mesafeyi 1,5 m’de tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım" dedi.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
BUGÜNLERDE ADIMLARIMIZI ÖLÇEREK ATALIM. Risk, devam ediyor. Sosyal Mesafeyi 1,5 m’de tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve Sosyal Mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim.
PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP imha edildiSiirt'in Pervari ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yoldaki menfez üzerine döşenmiş 2 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı mühimmat ele geçirildi. Mayın ve el yapımı patlayıcı, alınan tedbir sonrası imha edildi.