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07.06.2020 - 14:59 |

Sağlık Bakanı Koca'dan takipçisinin eleştirisine gülümseten yanıt

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınıyla ilgili attığı tweette virgül kullanmaması gereken yerde virgül kullanınca bir takipçisi "Bağlaçlar arasına noktalama işareti konulmaz" diyerek uyarıda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca takipçisine sosyal medyadan verdiği yanıtla gülümsetti. Bakan Koca cevaben "Bağlaçlar arasına virgül konulmaz, bizimki sosyal mesafe tutkusundan" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan takipçisinin eleştirisine gülümseten yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalabalık ortamlarda maske takma kriterlerine dair bir mesaj yayımladı. Ancak mesajında imla hatası yapan Koca, bir takipçisi tarafından uyarıldı. Koca ise sosyal medya hesabından takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla gülümsetti.

Koca, "Koronavirüs, solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Bir takipçisi ise Koca'yı "Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz" diyerek uyardı.

Sağlık Bakanı Kocadan takipçisinin eleştirisine gülümseten yanıt


"BİZİMKİ SOSYAL MESAFE TUTKUSUNDAN"

Bunun üzerine Bakan Koca, takipçisinin uyardığı tweeti alıntılayarak "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin" şeklinde yanıt verdi.

BAKAN KOCA TELEFONLA ARADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın telefonla arayıp sınava girecek olan genç kıza başarılar dilediği öğrenildi. Genç kız sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise latife yapmak istediğini ve Bakan Koca'nın da bunu anladığını söyledi. 

Sağlık Bakanı Kocadan takipçisinin eleştirisine gülümseten yanıt

Sağlık Bakanı Kocadan takipçisinin eleştirisine gülümseten yanıt

 

 

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