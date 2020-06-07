Sağlık Bakanı Koca'dan takipçisinin eleştirisine gülümseten yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalabalık ortamlarda maske takma kriterlerine dair bir mesaj yayımladı. Ancak mesajında imla hatası yapan Koca, bir takipçisi tarafından uyarıldı. Koca ise sosyal medya hesabından takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla gülümsetti.

Koca, "Koronavirüs, solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Bir takipçisi ise Koca'yı "Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz" diyerek uyardı.



"BİZİMKİ SOSYAL MESAFE TUTKUSUNDAN"

Bunun üzerine Bakan Koca, takipçisinin uyardığı tweeti alıntılayarak "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin" şeklinde yanıt verdi.

BAKAN KOCA TELEFONLA ARADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın telefonla arayıp sınava girecek olan genç kıza başarılar dilediği öğrenildi. Genç kız sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise latife yapmak istediğini ve Bakan Koca'nın da bunu anladığını söyledi.