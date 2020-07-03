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03.07.2020 - 00:34 |

Sağlık Bakanı Koca'dan temizlik vurgusu: Ellerimizi normalde olduğundan daha sık yıkayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya aracılığı ile corona virüs ile ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Koca'dan temizlik vurgusu: Ellerimizi normalde olduğundan daha sık yıkayalım

Bakan Koca yaptığı son paylaşımda, "Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir. Dokunduğumuz yüzeylerde, bulaşma kabiliyetini koruyan virüsler bulunabileceği için ellerimizi sabunla ve normalde olduğundan daha sık yıkayalım. Sabun, Koronavirüsleri etkisiz hale getirir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kocadan temizlik vurgusu: Ellerimizi normalde olduğundan daha sık yıkayalım


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