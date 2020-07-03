03.07.2020 - 00:34 |
Sağlık Bakanı Koca'dan temizlik vurgusu: Ellerimizi normalde olduğundan daha sık yıkayalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya aracılığı ile corona virüs ile ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
Bakan Koca yaptığı son paylaşımda, "Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir. Dokunduğumuz yüzeylerde, bulaşma kabiliyetini koruyan virüsler bulunabileceği için ellerimizi sabunla ve normalde olduğundan daha sık yıkayalım. Sabun, Koronavirüsleri etkisiz hale getirir." ifadelerini kullandı.