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15.06.2020 - 16:33 |

Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada İstanbul'daki sağlık tesislerimize 3 bin yeni personel alımı yapacağız açıklamasının hemen ardından vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman alınacak, başvuru şartları neler sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları hangi tarihte alınmaya başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı Bakan Koca tarafından duyuruldu. İstanbul'daki sağlık tesislerinde görevlendirilmek üzere alınacak olan 3 bin personel için başvuru şartları ve detaylarının ÖSYM tarafından açıklanacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin koca yapılacak olan 3 bin sözleşmeli personel alımının 2 bin 302'si hemşire, 606'sı sağlık teknikeri, ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı meslek gruplarından olacağı duyuruldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Koca, "Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran- 22 Haziran arasında yapabilecek. Sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu için bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet sitelerini takip ediniz. Ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alıyoruz. İşçi alım duyurusu için bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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