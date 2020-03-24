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24.03.2020 - 10:15 |

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamada sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren bilgileren sunan Fahrettin Koca aynı zamanda 32 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımın yapılacağının duyulmasının ardından vatandaşlar 23 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru şartları neler olacak?

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı yapılacağının duyulmasının ardından vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırmaya başladı. Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 32 bin yeni personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?

32 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından kılavuz yayımlanır yayımlanmaz veya Sağlık Bakanlığından açıklama yapılır yapılmaz haberimiz güncellenecektir.

FAHRETTİN KOCA TARAFINDAN YAPILAN 32 BİN PERSONEL AÇIKLAMASI

Bu dönemde sağlık personelin ek ödemelerini iyileştirme çabası içerisindeyiz. İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda neredeyse bir güvence değerinde kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.

Silahlı gaspçı market sahibine doğum gününde kabus yaşattı, o anlar kameraya böyle yansıdıTuzla’da bir markete giren silahlı gaspçı önce market içerisinde gezdi sonrasında kasada oturan dükkan sahibine silahı doğrultarak kasadaki paraları ve sigara istedi. Yüzü maskeli olan gaspçı çaldığı bir miktar para ve sigaralarla olay yerinden hızla kaçarken tüm yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Doğum gününde silahlı gasp dehşeti yaşayan market sahibi ise uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı.
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