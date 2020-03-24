Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı yapılacağının duyulmasının ardından vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırmaya başladı. Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 32 bin yeni personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?

32 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından kılavuz yayımlanır yayımlanmaz veya Sağlık Bakanlığından açıklama yapılır yapılmaz haberimiz güncellenecektir.

FAHRETTİN KOCA TARAFINDAN YAPILAN 32 BİN PERSONEL AÇIKLAMASI

Bu dönemde sağlık personelin ek ödemelerini iyileştirme çabası içerisindeyiz. İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda neredeyse bir güvence değerinde kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.