Sağlık Bakanlığı KPSS personel tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Son başvuru ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alacak. 18 bin sağlık personeli ise KPSS tercihleri sonrası göreve başlayacak. Başvurular yarın son bulurken binlerce aday Sağlık Bakanlığı KPSS personel tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç tarihi ile ilgili ÖSYM'den ve Sağlık Bakanlığı'ndan net bir bilgi verilmedi. Tercih sonuçlarının 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 26 Mart 2020 - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 01 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KILAVUZU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ