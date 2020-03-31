Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,32 bin sağlık personeli alımı yapılacağını açıklamıştı. Alımların 14 bini ise sürekli işçi alımı olarak belirlendi. Aşçı, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek gruplarından sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuru sürecinin bitmesiyle kura sonuçları gündeme geldi. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz kura çekiminin tarihi belli olmadı. Resmi bir açıklama geldiği zaman detaylar haberimizde yer alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR NEDİR?

Temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik hizmetleri, klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam sürekli işçi alımı yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILDI?

26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden başvurular yapıldı.