Sağlık Bakanlığı ve TÜİK harekete geçti! Antalya'da başlıyor: Normalleşme haritası

Türkiye koronavirüsle mücadele uyguladığı tedavi yöntemleri ile diğer ülkelere önemli bir başarı elde etti. Koronavirüs süreci için şimdi yeni bir evreye geçiliyor. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin bağışıklık haritasını oluşturmak için harekete geçti.

ÖNCE ANTALYA SONRA TÜM BÜYÜKŞEHİRLERDE TEST

Sağlık Bakanlığı ile TÜİK’in ortak çalışması, turizm sezonu nedeniyle önem taşıyan Antalya’dan başlatıldı. Antalya’da diş hekimlerinden oluşan ekipler kuruldu ve eğitime alındı. Buna göre, Antalya'daki beş merkez ilçede oluşturulan özel ekip evleri ziyaret edecek. Yapılacak testlerle hiçbir belirti göstermeden virüsü atlatanlar da dahil toplumun yüzde kaçının bağışıklık kazandığı ortaya çıkarılmaya çalışılacak.

HASTALIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞI, NÜFUSA ORANI BELİRLENECEK

Antalya’dan başlayan bu uygulamanın tüm büyükşehirleri kapsayacağı ve on bin kişilik bir örnekleme modeli çıkartılacağı belirtiliyor. Hastalığın tespitinde kullanılan PCR testlerinin, rastgele yöntemiyle TÜİK tarafından ilin nüfusuna göre belirlenen oranlarda vatandaşlara yapılacağı kaydedildi. Hastalığın görülme sıklığı ve genel nüfusa oranı gibi verilere ulaşılacağı ifade edildi.

VİRÜS YÜKÜNE GÖRE NORMALLEŞME BELİRLENECEK

Peki, yapılacak bu inceleme ne işe yarayacak? Rastgele ölçüm yönteminin sonuçlarının, normalleşme uygulamalarında kullanılacağı belirtildi. İl pandemi kurulları bu verilerden yola çıkarak illerdeki virüs yükünün boyutuna bakacak, yayılma ihtimalini hesaplayacak ve hangi şehirde hangi yasakların kaldırılacağına karar verecek. Virüs yükünün düşük ya da yüksek olması, normalleşme sürecinde kısıtlamaların seviyesini belirlemede etkili olacak.