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03.01.2021 - 10:52 | | İHA

Sağlık çalışanı koronaya yenildi!

Kayseri Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memuru Oğuzhan Özkan, koronavirüse yenik düştü.

Sağlık çalışanı koronaya yenildi!

Devlet Hastanesinde satın alma ve muhasebe biriminde görev yapan 45 yaşındaki sağlık memuru Oğuzhan Özkan, yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Özkan'ın vefatının ardından, "Sağlık ordumuzun bir neferi, kardeşimiz, personelimiz Sağlık Memuru Oğuzhan Özkan'ın vefatı bizleri derinden üzdü. Kendisine Allah'tan (cc) rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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