Sağlık çalışanlarına atlı terapi

Günlük vaka sayısının 6 bin 751’e çıktığı ülkede son 24 saatte de tam 419 kişi virüsten hayatını kaybetti. Hastanelerin tıka basa dolduğu ülkede gecelerini gündüzlerine katan sağlık çalışanları için yeni bir terapi yöntemi başlatıldı. Başkent Mexico City’de Miguel Hidalgo Binicilik okulu, stres ve anksiyete bozukluğu yaşayan sağlık çalışanları için atla terapi seansları düzenliyor. 32 yaşındaki sağlık çalışan Rafael Aguilar, ‘F5’ isimli ata sarılarak yaptığı terapinin kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

İngiltere’de ‘yüksek tehdit’

İngiltere’nin başkenti Londra’da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, salgına karşı alınan önlemleri dünden itibaren “yüksek tehdit” seviyesine çıkarıldı. Londra’yla birlikte Essex, York ve Elmbridge de “yüksek tehdit” seviyesine çekildi. Manchester ise Liverpool ve Lancashire ile birlikte en üst seviyeye, yani “çok yüksek tehdit” kategorisine alındı. “Yüksek tehdit” seviyesi, farklı hane halklarının kapalı ortamlarda bir araya gelmemesini, dışarıda buluşmaların altı kişiyi aşmamasını, restoran ve barların 22.00’de kapanmasını içeriyor. Avam Kamarası’nda önlemlerle ilgili milletvekillerine bilgi veren Sağlık Bakanı Matt Hancock, Londra’da her 10 günde bir vaka sayısının ikiye katlandığını açıkladı.

Soğuğa karşı yan petekle çözüm

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir restoran, müşterilerini soğuk havada dışarıda ağırlayabilmek için ilginç bir yöntem buldu. Maerz restoranın sahibi kalorifer peteklerini yan yatırarak üzerlerine tahtalar monte etti ve oturacak bank haline getirdi. Daha sonra da bu peteklere boru hattı döşeyerek kombiye bağladı. Müşteriler artık dışarıda yemek yerken üşümüyor.

Bütün kenti test ettiler!

Çin’in doğu kıyısındaki Jingdao şehrinde yaşayan 11 milyon kişiye toplu test yapıldı ve sonuçta tek bir vaka dahi tespit edilmedi. Yeni bir salgın başladığı söylentileri sonrası tüm şehri test eden yetkililerin elindeki verilere göre virüs şehirde tamamen elemine edildi. Vali yardımcısı Sue Kingguo, şehirlerinde gerekli her önlemi aldıklarını belirterek bu testin 13 kişide virüs tespit edilmesi sonrası yapıldığını belirtti. Bu vakalar son iki ayda ortaya çıkan ilk vakalar olmuştu ve onların da eylül ayında pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen iki liman çalışanından geçtiği anlaşıldı.

Orta Avrupa’da vaka rekoru

Avrupa’da son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında büyük asrtış gözlemlenirken, özellikle Orta Avrupa ülkelerinden gelen rekor sayılar endişeleri artırıyor. Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya’da Kovid-19) vakalarındaki günlük artış rekor seviyelere ulaştı. Çekya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 102 ile rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 160 bin 112’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 53 artarak 1283’e yükseldi. Macaristan’da son 24 saatte 1791 yeni vaka tespit edildi. Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 622 ile rekor seviyede yeni vaka görüldü. Slovakya’da ise son 24 saatte 1968 yeni vaka kayda geçti.

Öte yandan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’e yapılan rutin Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Schallenberg’in test sonucunun belli olduğu, bakanlar kurulu dahil olmak üzere birinci derece temas kurduğu herkese test yapıldığı kaydedildi. Bakanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, Schallenberg’de herhangi bir semptomun görülmediği, evinde karantinaya girdiği bildirildi. Ayrıca Bakanın pazartesi İngiltere’ye yapacağı resmi ziyaretin iptal edildiği aktarıldı.