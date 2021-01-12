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12.01.2021 - 11:33 |

Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? Sağlık çalışanlarına ek ödemeden kimler yararlanacak?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağı açıklandı. Yeni düzenleme ile birlikte sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemenin yapılacağı tarih ve kimlerin alacağı ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak, kimlere verilecek? İşte detaylar...

Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? Sağlık çalışanlarına ek ödemeden kimler yararlanacak?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılabilmesi ile ilgili düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık çalışanlarına ek ödeme düzenlemesinin detayları ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Ek ödeme süresiyle ilgili ayrıntılar paylaşıldı. sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak, kimlere verilecek?

SAĞLIK ÇALIŞANLARA EK ÖDEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARA EK ÖDEME NE ZAMAN VERİLECEK?

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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