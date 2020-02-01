Sağlık Ocakları saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor (2020 çalışma saatleri) - Aile Hekimliği (Aile Sağlığı Merkezi) kaça kadar açık?

Aile Hekimliği hangi günler açık? 2020 Sağlık Ocağı çalışma saatleri araştırılmaya devam ediyor. Sağlık Ocağına gidecek olan vatandaşlar ilçelerindeki Sağlık Ocağının saat kaçta açılıp kaçta kapandığını sorguluyor.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ - AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KAÇA KADAR AÇIK?

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.30 - 17.30 arasında açıktır. 12.30 - 13.30 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir.

Aile Hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası e-devlet'ten sorgulayabilirsiniz.

Aile hekimi sorgulamasının ardından ilçenizde bulunan Sağlık Ocağı ile iletişime geçerek saatleri güncel olarak öğrenmeniz mümkün.

İSTANBUL SAĞLIK OCAĞI MERKEZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE HEKİMİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ