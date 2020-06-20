‘Sağlık savunmadan daha önemlidir’

Katliamı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov duruşmaya SEGBİS ile katılırken, Masharipov’un tahliye edildikten sonra Göç İdari Merkezi Müdürlüğü’nde tutulan eşleri Zarina Naurullayeva ve Tene Traore kucaklarında iki küçük çocuklarıyla Jandarmalar eşliğinde salona getirildi. Mütalaaya karşı beyanları sorulan sanık avukatları, salgını nedeniyle müvekkilleriyle görüşemediklerini ve savunmalarını hazırlayamadıklarını belirterek süre talep etti. Bazı sanık avukatları da duruşma gününün salgından sonraya verilmesini istedi.

Mahkeme başkanı, koronavirüs salgının ne zaman biteceğinin belli olmadığını ve bunun yargılamanın uzamasına neden olacağını söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme yargılamanın yüz yüze yapılması ilkesi gereğince duruşma tarihinde pandeminin riskine göre sanıkların duruşma salonuna getirilmesine, aksi takdirde genel sağlık ilkesinin savunmadan daha önemli olması nedeniyle sanıkların son sözlerinin SEGBİS ile alınmasına karar verdi. Duruşma, 7 Eylül’e ertelendi.