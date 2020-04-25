Sağlıkçılar için 160 kilometre koştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü açılış yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu sene koronavirüs salgını nedeniyle tüm Türkiye evinde geçirdi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle çocuklar evlerini süslerken, bayram coşkusunu çocuklar evlerinde yaşadı. Türkiye’de önceki gece 21.00’de bütün ülkede hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunarak unutulmaz anlar yaşandı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu kişisel antrenör ve koşucu Seda Nur Çelik de, sağlık çalışanlarına destek olmak için 23 Nisan’da saat 18.00’de “Egemenlik Koşusu” ile evindeki bandında 160 kilometre koşuya başladı. Koşuya sadece beslenmek için ara veren Çelik, ilk 50 kilometrede hiç dinlenmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden de saat başı yayın yapan Çelik, bağış çağrılarında bulundu. “Bu ay dışarıda yarış koşamıyorsam, o zaman ben de koşu bandında yaparım” diyen Seda Nur Çelik şunları söyledi:

“Maratonlarda, antremanlarda, ormanlarda özgürce koşabilmek için şimdilik #EvdeKalmam gerektiğini biliyor, evde kaldığım süre içinde antremanlarıma devam ediyorum. Bizlerin attıkları adımların, aldığımız nefeslerin eski günlerdeki gibi özgürce olmasını sağlamaya çalışan birçok gizli kahraman var. Kuryeler, market çalışanları, bizlerin taze sebze meyve yememizi sağlayan-üreten tarım işçileri, fırıncılar, sucular, sağlık personeli. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilk kez bu evlerimizden dışarıyı özlemle izleyerek geçireceğiz. Önümüzdeki yıllarda coşkuyla bu bayramı tekrar kutlayabilmemiz için savaşan, kahramanların desteğimize ihtiyacı var. Son yıllarda tıp öğrencilerinin burslarını karşılayan Lokman Hekim Sağlık Vakfı bu kahramanlara destek olmamızı sağlıyor. Ben de koşu bandımın üzerinde 160 kilometre koşarak vakfın projelerinden birini olan ‘Sağlık personelinin konaklamasını’ gidermeyi amaçlıyorum.”

30 Ağustos’un antrenmanı

“Nisan ayında 160 kilometrelik bir yarışı dağda koşacağımı planlarken, yeni dünyada bunun mümkün olmadığına, hatta imkânsız olduğuna hiç inanmak istemedim. Bu ay için planladığım bu 160 kilometrelik bu yarış, Türkiye olarak 30 Ağustos Zafer Bayramımızda bayrağımızı başarılı bir şekilde dalgalandırmak için mücadele edeceğimiz 300 kilometrelik Alp Dağı yarışımızın antrenman yarışı olacaktı. Hayaller siz hayal ettiğiniz sürece gerçektir.”

Gözyaşları içinde teşekkür etti

Koşuya önceki gün 18.00’de başlayan Seda Nur Çelik, toplamda 30 bin TL’nin üzerinde bağış topladı. Beklediğinin üzerinde bağış yapıldığını belirten Çelik, gözyaşları içerisinde teşekkür etti.