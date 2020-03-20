Sağlıkçıları Türkiye alkışladı

Bakan Koca’nın dün TBMM’deki konuşmasında koronavirüse karşı özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını milletvekillerine alkışlattığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vatandaşların beğenisini kazanan görüntüler, kısa sürede “sağlık çalışanlarının alkışlanması” temalı kitlesel etkinliğe dönüştü.

Bu kapsamda dün saat 21.00 yurt genelinde etkinlik saati olarak belirlendi. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere belirlenen saatte birçok il ve ilçede vatandaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Sosyal medyada “#BeraberBasaracağız” etiketiyle yayılan etkinliğe siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış isim de destek verdi.

Siyasiler de katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından TBMM’deki görüntülerini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: “Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye. Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun, özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun.” Etkinliğe siyasilerden de destek geldi. TBMM Genel Kurulu’nda çalışan milletvekilleri oturum arasında sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sağlık çalışanlarına sosyal medyadan destek verdi.

Erdoğan’dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Erdoğan, paylaşımında, “Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız” ifadelerini kullandı.