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08.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sahil bölgeleri ve düğünlere sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, “Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge gönderdi.

Sahil bölgeleri ve düğünlere sıkı denetim

Buna göre bu hafta sonu tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tamamının (düğün salonu, kır düğünü, köy/sokak düğünü vb.), Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle alınan koranavirüs tedbirlerine bakılacak. Sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerinde plajlar, sahillerde bulunan (beach club vb.) eğlence yerleri, restoran, kafe, kafeterya vb. işletmeler de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlenecek. Denetimler tekne, yat gibi deniz araçlarını da kapsayacak ve gerekirse denizden de yapılabilecek şekilde planlanacak.

Kapatma cezası

Daha önceden en az iki defa kurallara aykırılık tespit edilen işletmelerde, bu denetimler sırasında da aykırılıkların tespit edilmesi halinde 1-3 gün süreyle faaliyetin durdurulması cezası uygulanacak. 

Soylu ‘tamam’ dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da bir düğün salonunda gerçekleştirilen denetime katıldı. Soylu, düğünde çekilen fotoğrafları Twitter’dan, “İki polis kardeşimizin düğünündeyiz. Mesafe tamam, maske tamam, ateş ölçümü tamam, düğün tamam. Hayırlı olmasını diliyoruz” notu ile paylaştı.

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