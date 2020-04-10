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10.04.2020 - 15:36 | | DHA

Sahilde nikah öncesi 'sosyal mesafesiz" hatıra fotoğrafı

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul sahillerinde oturmak, yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı. Yasağa rağmen pek çok kişi Maltepe'de sahil şeritlerinde yürüyüş yaptı. Sahile gelen bazı vatandaşların bisiklet sürdü. Nikaha gelen gelin ile damat ise fotoğraf çekiminde böyle görüntülendi.

Sahilde nikah öncesi 'sosyal mesafesiz" hatıra fotoğrafı

Corono virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Yasaklara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar Maltepe sahilinde  bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

Nikaha gelen gelin ile damat ve yanındaki iki kişi sahilde bir süre yürüdü.  Yakınları bir kadın  "sosyal mesafe" kuralına uymadan damat ile gelinin arasına girerek fotoğraf çektirdi. 

Sahilde yürüyen, güneşlenen, fotoğraf çektiren  birçok kişinin sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Sahilde nikah öncesi sosyal mesafesiz hatıra fotoğrafı

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