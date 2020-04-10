10.04.2020 - 15:36 | | DHA
Sahilde nikah öncesi 'sosyal mesafesiz" hatıra fotoğrafı
Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul sahillerinde oturmak, yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı. Yasağa rağmen pek çok kişi Maltepe'de sahil şeritlerinde yürüyüş yaptı. Sahile gelen bazı vatandaşların bisiklet sürdü. Nikaha gelen gelin ile damat ise fotoğraf çekiminde böyle görüntülendi.
Corono virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Yasaklara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar Maltepe sahilinde bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.
Nikaha gelen gelin ile damat ve yanındaki iki kişi sahilde bir süre yürüdü. Yakınları bir kadın "sosyal mesafe" kuralına uymadan damat ile gelinin arasına girerek fotoğraf çektirdi.
Sahilde yürüyen, güneşlenen, fotoğraf çektiren birçok kişinin sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.
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