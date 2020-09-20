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20.09.2020 - 11:47 | | DHA

Sahile giden turistin feci ölümü! Kimliği bilekliğinden belirlendi

Antalya’nın Kemer ilçesinde otelden plaja gitmek isteyen Rus Tatiana Tokareva (65), geri manevra yapan personel servis minibüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Polis, kadın turistin kimliğini, kolundaki bileklikten tespit etti.

Sahile giden turistin feci ölümü! Kimliği bilekliğinden belirlendi

Kaza, saat 07.30 sularında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otelinden çıkarak yolun karşındaki ara yoldan plaja gitmek isteyen kadın turiste, geri manevra yapmaya çalışan S.Y.'nin (25) kullandığı 34 DBG 180 plakalı otel servis minibüsü çarptı. Sırtı dönük olduğu için minibüsün geldiğini göremeyen kadın, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olayın ardından sürücü S.Y. minibüsü durdururken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle sahile inen yol kapatılırken, minibüsün altında sıkışan turist kadın itfaiye ekiplerinin aracı kaldırmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede kadının turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, turistin çantasında herhangi bir kimlik ya da pasaport bulunamadı. Polis ekipleri kadının kolundaki otel bilekliği sayesinde kaldığı oteli belirledi. Otelle yapılan görüşme sonrası kadının, Rusya vatandaşı Tatiana Tokareva olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin işlemleri ve savcının yaptığı işlemlerinin ardından Tatiana Tokareva'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Kemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılacak işlemlerin ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Polis ekipleri minibüs sürücüsü S.Y.'yi gözaltına aldı.

Sahile giden turistin feci ölümü Kimliği bilekliğinden belirlendi

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde kadın turist yolda yürürken, geri manevra yapmaya çalışan minibüsün çarptığı, ardından da kadını altına aldığı anlar yer aldı.

 

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