Sahillerde bırakılan misinalar, olta uçları kedilerin ölümüne yol açıyor

Bu arada, bir kedinin sahile bırakılan misinalarla yaralanması sonrası yapılan müdahale vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bir kedinin röntgen filminde de misina sarmalı ortaya çıktı.

Koranavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı. Kartal Sahil hattında sokak hayvanlarına mama ve su veren Selmin Sefa ve arkadaşı, can dostlar kedilerin yaşadığı zorlukları anlattı.

PANDEMİ SÜRECİNDE SOKAK HAYVANLARI MAĞDUR

Sokak hayvanlarının kısıtlamada çok mağdur olduğunu belirten Selmin Sefa “Sokağa çıkma yasağında Sahilin Pembe Patileri sayfası olarak Kartal-Maltepe hattında kedileri beslemeye çalışıyoruz. Çocuklarımız çok mağdur, görüyorsunuz su kapları yok. Su kapları koyduk şimdi. Belediyeden de bu konuda taleplerimiz var. Parkalara ve bahçelere konulan su kaplarının sahile de konulmasını istiyoruz” dedi.

MİSİNALAR ÇOK CAN ALIYOR

Sahillere bırakılan balık kokulu, balık parçalı misinaların yaratığı sorunlara da değinen Sefa şöyle devam etti:

“Balıkçılar, oltalarını, kopan misinalarını ve iğnelerini sahillere atıyorlar. Birçok can ölüyor. Bununla ilgili de bir çalışma yapılmasını istiyoruz. En azından insanları bilinçlendirici uyarı yazıları asılsa çok iyi olur. Çünkü bu hem bizim bütçemize de zararlı. Biz bağışçılarla besleme yapan bir grubuz, fazla da kalabalık bir grup değiliz. Bu sefer kliniğe aldırdığımız kediler hem acı çekiyorlar hem ölüyorlar hem de bizim bütçelerimize de zarar geliyor. Çünkü insanlar hayvanların doyurulması için harcanacak parayı, bu sefer klinik için harcıyorlar. Ölüyorlar, bu konuda da devletten hayvanlarla ilgili de yasa çıkarmasını istiyoruz. Pandemi sürecinde hayvanları bulunduğunuz ilçe sınırları içerisinde beslemek serbestti, şu anda öyle bir madde var mı bilmiyorum ama sokak canlıları belediyeler ne kadar mama koysa da onların koyduklarını mamayı beğenmiyorlar. Çünkü çok kalitesiz mama koyuyorlar, bunun için hayvanlar aç kalıyor. Biz de onların aç kalmasına dayanamayıp beslemeler yapıyoruz. Dediğim gibi devletten bir an önce yasa çıkmasını bekliyoruz çünkü hayvanlar çok fazla eziyet çekiyorlar. Hayvanların uzuvlarını kesiyorlar, öldürüyorlar, işkencelere maruz kalıyorlar onun için devletten bir an önce yasa çıkarmasını istiyoruz.”