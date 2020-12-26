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26.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sahte alkol çetesi çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, ekipler karar doğrultusunda, şüphelilerden 30’unu Ankara, Diyarbakır, Bursa ve Kayseri’deki 31 adrese düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda yakalayarak gözaltına aldı.

Sahte alkol çetesi çökertildi

Operasyonda, 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte içki, 6082 TAPDK bandrolü ve içki şişesi etiketi, 32,5 litre sahte içki yapımında kullanılan yan ürün, damıtma aracı, 3 ruhsatsız tabanca, şarjörler, 11 dolu fişek ve az miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Sahte içki satıcılarına yönelik Kırklareli’nen Lüleburgaz ilçesinde iki, İzmir’de 7, Kayseri’de de bir kişi gözaltına alındı.

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
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