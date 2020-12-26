Sahte alkol çetesi çökertildi

Operasyonda, 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte içki, 6082 TAPDK bandrolü ve içki şişesi etiketi, 32,5 litre sahte içki yapımında kullanılan yan ürün, damıtma aracı, 3 ruhsatsız tabanca, şarjörler, 11 dolu fişek ve az miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Sahte içki satıcılarına yönelik Kırklareli’nen Lüleburgaz ilçesinde iki, İzmir’de 7, Kayseri’de de bir kişi gözaltına alındı.



