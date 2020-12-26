26.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Sahte alkol çetesi çökertildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, ekipler karar doğrultusunda, şüphelilerden 30’unu Ankara, Diyarbakır, Bursa ve Kayseri’deki 31 adrese düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda yakalayarak gözaltına aldı.
Operasyonda, 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte içki, 6082 TAPDK bandrolü ve içki şişesi etiketi, 32,5 litre sahte içki yapımında kullanılan yan ürün, damıtma aracı, 3 ruhsatsız tabanca, şarjörler, 11 dolu fişek ve az miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Sahte içki satıcılarına yönelik Kırklareli’nen Lüleburgaz ilçesinde iki, İzmir’de 7, Kayseri’de de bir kişi gözaltına alındı.
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