MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sahte altını bozdurmak isteyince kıskıvrak yakalandı!
ABONE OL
14.01.2021 - 14:46 | | İHA

Sahte altını bozdurmak isteyince kıskıvrak yakalandı!

Balıkesir’de bir kişi kuyumcuya girerek sahte altın bozdurmak istedi. Altını kontrol eden kuyumcu sahte olduğunu fark edince hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Sahte altını bozdurmak isteyince kıskıvrak yakalandı!

İddiaya göre, Soğanyemez Mahallesi 501. sokakta bulunan bir kuyumcuya gelen Abdullah A. (45) isimli kişi önce altın zincir bozdurdu. Şahıs ardından 15 dakika sonra yeniden iş yerine gelerek bu kez yarım altın bozdurup iş yerinden ayrıldı. Yarım altını kontrol eden kuyumcu kuyumcu N.İ.Ç. altının sahte olduğunu fark edince hemen durumu polise bildirdi. Polis hemen çarşıda önlem aldı.

Olay üzerine Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Kuyumcular Çarşısı'nda önlem alarak araştırma başlattı. Aynı kişi kısa bir süre sonra kuyumcuya, tekrar başka bir sahte altın bozdurmaya gelmesi üzerine kuyumcu kaçmaması için iş yerinin kepengini indirdi. İçeride bulunan sivil ekipler, kişiyi sahte çeyrek altın ile birlikte suç üstü yakaladı. A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

Uçan çatıdan son anda kaçarak kurtulduKONYA'nın Karapınar ilçesinde kaldırımda yürüyen çatı ustası Serdar Kılıçlı, fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısından son anda kaçarak kurtuldu. O anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kamyon binaya girdi! Anne ve çocuğu ölümden döndü

Kamyon binaya girdi! Anne ve çocuğu ölümden döndü

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Son dakika! Emniyet'ten dikkat çeken paylaşım: Saatler kaldı

Son dakika! Emniyet'ten dikkat çeken paylaşım: Saatler kaldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet