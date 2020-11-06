Sahte bahis kuponu dolandırıcıları, kimliğini kullandıkları avukatı da mağdur etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan E.Y., sosyal medya üzerinden kendisiyle iletişime geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu yöntemiyle dolandırıldığını söyleyerek polise ihbarda bulundu. Harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli ile ilişkisi bulunanların hesaplarını takibe aldı. Yaklaşık 10 ay süren teknik takip ve incelemenin ardından 4 Kasım günü, Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla 48 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği ortaya çıktı.



AVUKATIN İSMİNİ KULLANIP TEHDİT ETMİŞLER



Mağdur olan kişilerden kazanılan tutarın alınabilmesi için vergi, yurt dışı bloke kaldırma gibi bahanelerle tekrar para talep edildiği, dolandırıldığını anlayıp iletişimi kesmek istediklerinde ise şüphelilerin daha önce izinsiz olarak ele geçirdikleri Mersin Barosu'na kayıtlı avukat Tevfik Doğan Kökten'e ait avukat kimlik fotoğrafını göndererek, kendilerini avukat olarak tanıtıp, sahte olarak hazırladıkları belgeyi göstererek, para yatırmadıkları takdirde haklarında kara para aklamaktan dava açılacağı şeklinde tehdit ettikleri öne sürüldü



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 16'sı serbest bırakıldı, 32 kişi ise adliyeye sevk edildi.



'OLAYI BİLMEYENLER BENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU'



Dolandırıcıların kimliğini kullandıkları avukat Tevfik Doğan Kökten de şüphelilerden şikayetçi oldu. Dolandırıcılık çetesi ile hiçbir bağının olmadığını, kendisinin de olayda mağduriyet yaşadığını belirten Kökten, "4 yıl önce geçersiz hale gelen avukatlık kimlik kartı yasa dışı şekilde temin ederek avukatları olduğumu söylemişler. Vatandaşları korkutup dolandırmışlar. Bu süreçte maalesef Kayseri, Yozgat, Bursa, Denizli ve Malatya'da vatandaşlar olayı bilmedikleri için benden şikayetçi olmuşlar. Ancak olayın iç yüzünü anlattığımızda durum düzeldi. Şüphelilerden şikayetçiyiz, peşini asla bırakmayacağız. Vatandaşlar sosyal medyada gördükleri tutmuş gibi gösterilen kuponlara inanmasınlar. Bu sayfaların sahiplerine güvenmesinler. Mağdur olan kişiler zaman kaybetmeden hemen gidip şikayetçi olsun" diye konuştu.