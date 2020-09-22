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22.09.2020 - 12:55 | | İHA

Sahte cankurtaranlardan sahilde tepki çeken şaka

 Antalya’da cankurtaran kıyafeti giyen iki kişi, bir anda düdük çalarak sahilde yüzenleri denizden çıkardı. Ardından ortalıktan kaybolan sahte cankurtaranların, neden böyle bir şey yaptıkları merak konusu oldu. Olayla ilgili Antalya Büyükşehir belediyesi de inceleme başlattı.

İlginç olay, Antalya’nın Lara plajında meydana geldi. Cankurtaran kıyafeti giyen iki genç, bir anda koşarak geldikleri sahilde düdük çalarak tatilcileri uyarmaya başladı. Gençler, denize girenlere sık aralıklarla ‘çıkın’ uyarısında bulundu.

Tatilciler hızlıca denizi boşaltırken herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bu sırada telefonla konuşan sahte cankurtaran, diğer arkadaşını da çağırıp ortadan kayboldu.

Gençlerin neden böyle bir şey yaptıkları merak konusu olurken, tatilciler bir süre denize girmedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerse izleyenlerin tepkisini çekti.

Antalya Büyükşehir belediyesi, gençlerin sahilde görevli olma

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