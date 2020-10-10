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10.10.2020 - 06:26 |

Sahte içki felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

İzmir'de, sahte içki içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 3 kişi daha hayatını kaybetti. Öte yandan, 4 kişinin daha kaçak alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sahte içki felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetmişti. Öte yandan, hastanede tedavi gören 2 kişi taburcu olurken, 4 kişinin daha kaçak alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Sahte içki içtiği iddiası ile hastaneye kaldırılan 3 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Maya ve Aydın Göksoy, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise Adem Güneş (64) olduğu öğrenildi. Hasan Çetinesen ise dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sahte içki içtikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılan kişilerin tedavisi sürerken, ölü sayısı 4'e yükseldi.

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