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20.03.2020 - 11:39 | | DHA

Sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı arttı...

İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 33 olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı arttı...

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, saf alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Saf alkolden  Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih , Ataşehir, Küçükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde Türkmenistan uyruklu 20 kişi hayatını kaybetti. 34 kişinin tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören Türkmenistan uyruklu 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.  

33 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltındaydı. Dün akşam Esenler'de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli daha yakalanırken, gözaltında bulunan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

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