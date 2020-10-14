Sahte içki ölümlerinde İstanbul'da ölü sayısı 9'a çıktı...

İstanbul Emniyeti tarafından yapılan açıklamada dün 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Zehirlenme olayları sonrasında tekrar incelenen kayıtlarda 2 kişinin daha sahte içki nedeniyle geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiğinin belirlendiği açıklandı.

Yapılan çalışmalarda, ekim ayı içerisinde il genelinde 49 alkol zehirlenmesi olayının yaşandığını tespit eden emniyet, ölen 9 kişinin haricinde 15'e yakın kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü belirledi.

Ölüm olayları sonrasında yapılan çalışmalarda, ölümlere sebebiyet verdiği belirlenen 52 kişinin tespit edildiği ve 50'sinin yakalandığı öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan bu 50 kişiden 33'ü serbest bırakılırken, Asayiş Şube ekiplerince ölümlerle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı sevk edildiği mahkemece tutuklandı 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette gözaltında tutulan 7 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenilirken, resmi kayıtlara göre İstanbul da sahte içkiye bağlı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybedenlerin isimleri ise şöyle açıklandı.

Sevim Şenkaya

Fas uyruklu Zahra Hemaich

İlyas Yiğit

Halit Yücel

Muammer Ece

Ali Rıza Ayhan

Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu

Tamer Demirbaş

Arap Özmen