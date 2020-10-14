Sahte içki ölümlerinde İstanbul'da ölü sayısı 9'a çıktı...
İstanbul'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a çıktı. Dün 7 olarak açıklanan alkol zehirlenmesine bağlı ölüm sayısını geçmişe yönelik çalışmaların 9'a çıkardığı öğrenilirken, yaşanan ölümlerle ilgili tutuklananların sayısının ise 6 olduğu açıklandı.
İstanbul Emniyeti tarafından yapılan açıklamada dün 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Zehirlenme olayları sonrasında tekrar incelenen kayıtlarda 2 kişinin daha sahte içki nedeniyle geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiğinin belirlendiği açıklandı.
Yapılan çalışmalarda, ekim ayı içerisinde il genelinde 49 alkol zehirlenmesi olayının yaşandığını tespit eden emniyet, ölen 9 kişinin haricinde 15'e yakın kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü belirledi.
Ölüm olayları sonrasında yapılan çalışmalarda, ölümlere sebebiyet verdiği belirlenen 52 kişinin tespit edildiği ve 50'sinin yakalandığı öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan bu 50 kişiden 33'ü serbest bırakılırken, Asayiş Şube ekiplerince ölümlerle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı sevk edildiği mahkemece tutuklandı 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette gözaltında tutulan 7 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenilirken, resmi kayıtlara göre İstanbul da sahte içkiye bağlı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybedenlerin isimleri ise şöyle açıklandı.
Sevim Şenkaya
Fas uyruklu Zahra Hemaich
İlyas Yiğit
Halit Yücel
Muammer Ece
Ali Rıza Ayhan
Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu
Tamer Demirbaş
Arap Özmen