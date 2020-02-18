Sahte kimlikle böbrek satışı!

N.Ç. hastalığı nedeniyle mahkeme tarafından serbest bırakılırken, A.İ. ile organizatörler O.A. ve A.K. tutuklandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve ifadesinde parasız kaldığı için böbreğini satmaya çalıştığını söyleyen A.İ.’nin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. 2 organizatörün A.İ.’nin böbreğini 55 bin euroya pazarladığı öğrenildi.