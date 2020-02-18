18.02.2020 - 07:00 |
Sahte kimlikle böbrek satışı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta özel bir hastaneden gelen böbrek nakli işleminde sahte kimlik ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 2 organizatörle hastaneye gelen böbrek alıcısı N.Ç. (47) ile gerçek ismi A.İ. olup hastaneye sunduğu evraklarda kimliğini A.Ö. (31) olarak gösteren böbrek vericisini suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
FERİT ZENGİN İstanbul
N.Ç. hastalığı nedeniyle mahkeme tarafından serbest bırakılırken, A.İ. ile organizatörler O.A. ve A.K. tutuklandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve ifadesinde parasız kaldığı için böbreğini satmaya çalıştığını söyleyen A.İ.’nin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. 2 organizatörün A.İ.’nin böbreğini 55 bin euroya pazarladığı öğrenildi.