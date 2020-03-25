MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sahte parayla cep telefonu alan kadın kamerada
ABONE OL
25.03.2020 - 11:14 |

Sahte parayla cep telefonu alan kadın kamerada

İstanbul, Üsküdar ve Ümraniye'de 9 kişiden sahte para kullanarak 38 bin 150 Liralık cep telefonu ve kamera alan kadın yakalandı.

Sahte parayla cep telefonu alan kadın kamerada

Kadir K. (19) internet üzerinde satış yapılan bir site aracılığıyla cep telefonunu satmak istedi. İnternet üzerinden cep telefonunu satmak için anlaştığı kadınla 15 Şubat günü Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde buluşarak cep telefonunu 5 bin liraya sattı. Kadir K. , elden aldığı parayı bankamatiğe yatırmak istediğinde ise paraların sahte olduğunu anladı. Bunun üzerine Kadir K. emniyete giderek yaşanan süreci anlattı. Emniyet ekipleri sahte para ile Kadir K.'yı dolandıran Zülal K.'yı (31) Avcılar'daki evinde yakaladı.

Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, Zülal K.'nın Ümraniye ve Üsküdar'da sahte para kullanılarak yaklaşık 38 bin 150 liralık cep telefonu ve kamera alınması olaylarının faili olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs toplantısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A101 aktüel 26 Mart kataloğu... A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta perşembe günü neler var?

A101 aktüel 26 Mart kataloğu... A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta perşembe günü neler var?

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Sıradaki Haber