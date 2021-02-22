Sahte rapor ve reçeteyle ilaç satışı yapan 5 kişi tutuklandı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 5 şüphelinin sahte rapor ve reçetelerle eczanelerden aldıkları sentetik ecza hapı olarak bilinen uyuşturucu içerikli ilaçları sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 1850 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda sahte reçete ve rapor ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T., H.K., N.B., Z.K. ve M.Y. hakkında, 'Uyuşturucu Ticareti Yapma', kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak şekilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.