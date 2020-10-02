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02.10.2020 - 12:54 | | DHA

Sakarya Nehri’nde kaybolan Muhammet’in cansız bedenine ulaşıldı

Sakarya Nehri'ne serinlemek için arkadaşlarıyla girip, akıntıya kapılan Muhammet Talha Bilik'in cansız bedeni, 4 gün sonra yaklaşık kaybolduğu noktadan 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sakarya Nehri’nde kaybolan Muhammet’in cansız bedenine ulaşıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Tepekum Mahallesi Set Arkası Sokak yakınlarında, arkadaşlarıyla birlikte 4 gün önce Sakarya Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan Muhammet Talha Bilik’in  (12) bulunması için başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi. Sakarya AFAD ekipleri ve kurtarma polisi dalgıçları, günlerdir çocuktan iz ararken, acı haber, saat 10.30 sıralarında geldi.

Bilik'in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, Eski Sakarya Köprüsü'nün altında bulundu. Bilik’in cesedi, ekipler tarafından bota alınarak, kıyıya çıkarıldı. Günlerdir arama çalışmalarını nehir kenarından ayrılmadan takip eden aile de acı haberi alınca bölgeye geldi. Sinir krizi geçiren anne ve babayı, ekipler teskin etmeye çalıştı.

Muhammet Talha Bilik'in cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. 

Sakarya Nehri’nde kaybolan Muhammet’in cansız bedenine ulaşıldı

    6 yaşındaki çocuğun eline dolu silahı verdiSultangazi'de, bir kişi, 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek, ateş açtırdı ve yetmezmiş gibi bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.
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