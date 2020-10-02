Sakarya Nehri’nde kaybolan Muhammet’in cansız bedenine ulaşıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Tepekum Mahallesi Set Arkası Sokak yakınlarında, arkadaşlarıyla birlikte 4 gün önce Sakarya Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan Muhammet Talha Bilik’in (12) bulunması için başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi. Sakarya AFAD ekipleri ve kurtarma polisi dalgıçları, günlerdir çocuktan iz ararken, acı haber, saat 10.30 sıralarında geldi.

Bilik'in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, Eski Sakarya Köprüsü'nün altında bulundu. Bilik’in cesedi, ekipler tarafından bota alınarak, kıyıya çıkarıldı. Günlerdir arama çalışmalarını nehir kenarından ayrılmadan takip eden aile de acı haberi alınca bölgeye geldi. Sinir krizi geçiren anne ve babayı, ekipler teskin etmeye çalıştı.



Muhammet Talha Bilik'in cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.