Sakarya’da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde işçilerin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, tesis kullanılamaz hale geldi.