09.06.2020 - 08:08 | | AA/İHA
Sakarya’da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde alevlere teslim oldu. Yangında tesiste kimsenin olması büyük bir faciayı önlerken, dumanlar gökyüzünü kapladı.
Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde işçilerin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, tesis kullanılamaz hale geldi.