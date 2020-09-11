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11.09.2020 - 12:20 | | DHA

Sakarya'da, öğrenciler için EBA sınıfları oluşturuldu

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezlerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Ders Sınıfları oluşturdu. Evinde bilgisayar ya da internet olmayan çocuklar, bu sınıflarda canlı eğitim alabilecek, isterlerse derslerinden sonra kalıp ders çalışabilecek.

Sakarya'da, öğrenciler için EBA sınıfları oluşturuldu

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk döneminde uzaktan eğitim kararının alınmasının ardından, kent genelindeki 6 Gençlik Merkezi’nde EBA Canlı Ders Sınıfları oluşturdu. Evlerinde internet olmayan, bilgisayar olmayan ya da sorun yaşayan öğrenciler, bu sınıflara gelerek burada canlı derslere katılabilecek. Öğrenciler isterlerse canlı eğitim sonrası ders çalışabilecek. Ayrıca bu sınıflar öğrencilerin kullanımı sonrası temizlenerek dezenfekte edilecek.

Sakarya Gençlik Merkezi Müdür Ali Okur, "Gençlik Merkezleri öncelikle gençlerin eğitim öğretim faaliyetlerinin dışında kalan zamana talip olan kurumlar olduğu için daha çok sosyal kültürel faaliyetler alanında faaliyet yürütüyoruz. Gençlerimiz de bu pandemi döneminde evlerinde sıkıldılar, aynı zamanda imkan bulamayan gençlerimiz de oldu. Bilgisayarı, interneti olmayanlar oldu. Bunları gerek ihtiyaç olarak bulamadılar, gerek altyapı olarak bulamadılar. Bu anlamda biz bu projeyi başlatmayı bir ihtiyaç olarak gördük. Daha sonrasında böyle bir duyuru yaptık. Karşılığını da bulduk. Gençler ilgi gösteriyor, geliyorlar. Kendileri burada gelip ders çalışmayı tercih ediyorlar. Bugün ilk günümüzdü, uygulama karşılığını buldu. Biz de sevindik. Güzel bir uygulama oldu" dedi.

Ali Okur gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "Milli Eğitim’in eğitim öğretim faaliyetlerinde uzaktan eğitim gören öğrenci gençlerimiz EBA sistemi üzerinden derslerini evde işlemeye çalışıyorlar. Bu altyapıda bilgisayar ve interneti olmayan gençlere hitap etmek üzere bu projeyi başlattık. Yaş aralığımız 1’inci sınıf ve 12’nci sınıf arası. Üniversite öğrencilerimiz de var iki üniversitemiz de uzaktan eğitim kararı aldı yakın zamanda. Onlardan da talep olursa karşılamaya razıyız” diye konuştu.

 

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