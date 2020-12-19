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19.12.2020 - 12:04 | | DHA

Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştiriliyor

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar kapsamında, ahşap üniteler yerleştirilmeye başladı.

Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştiriliyor

Cumhurbaşkanlığı kararıyla geçen yıl mart ayında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ilan edilen Salda Gölü kenarında çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Beyaz Adalar ve Halk Plajı'nda gölün yapısına zarar vermeyecek şekilde yaptırılan ahşap üniteler yerleştirilmeye başlandı.

Ahşap ünitelerin, berrak ve turkuaz renkli suyu ile yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bırakan Salda Gölü'nün doğal yapısına zarar vermeyecek şekilde tasarlandığı ve tamamen doğal malzemelerden yapıldığı belirtildi.

Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştiriliyor

Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştiriliyor

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