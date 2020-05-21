‘Salgın gıda milliyetçiliği yarattı’

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) buluşmaları kapsamında, gazetecilerle biraraya gelen TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, salgının gıdaya yönelik etkisini değerlendirdi. Türkiye’nin milli tohumlarıyla tahıl ihtiyacının yüzde 70’ini, baklagillerin yüzde 97’sini, çayır-mera ve yem bitkilerinin yüzde 92’sini ve sebzelerin yüzde 60’ını karşılayabildiğini belirten Akcan, mısır, ayçiçeği, şekerpancarı, pamuk ve patates gibi tohumluk açığı olan ürünlerde de gün geçtikçe milli tohum çeşitlerinin arttığını kaydetti.



Akcan, “Ülkemizde gıda güvencesi açısından kıtlık düzeyinde bir sorun yaşanmasını beklemiyoruz. Ancak belirsizlikler her alanda olduğu gibi tarımda da riskleri arttırır. Önemli olan çiftçilerimizin daha çok gelir elde etmesini sağlayacak politikaların uygulanması” dedi. Akcan şöyle devam etti:



Milli çeşit kullanın



“Tohumculuk sektörü daha çok genç. Bu nedenle Türk şirketlerinin sermeyesi yabancı şirketlere göre daha zayıf. Yabancı şirketlerin tanıtım ve pazarlama için ayırdıkları bütçelere şimdilik bizim erişmemiz zor. Bu nedenle en az yabancı çeşitler kadar verimli ve kaliteli çeşitlerimizi tanıtmakta zorlanıyoruz. Ulusal gıda egemenliğinin ön planda olacağı önümüzdeki dönemde çiftçilerimizden en önemli talebimiz; milli çeşitlerimizi kullanmalarıdır. Türk tohumculuk sektörü ve Türkiye Tohumcular Birliği, yerli ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen, milli çeşitlerimizin sayısını artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yoğun gayret içindedir. Bu gayretin sonucu olarak milli çeşitlerimizin sayısı hızla artmaktadır.”



‘625 bin kamyonluk gıda çöpe gidiyor’



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile ortak düzenlenen, “Gıdanı Koru” kampanyasının tanıtımına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ülkemizde her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da yaklaşık 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk geliyor” dedi. Türkiye’de yaşanan gıda kayıp ve israfına da değinen Pakdemirli, “Bakanlığımızca yürütülen Ekmeğini İsraf Etme Projesi ile de yıllık yaklaşık 2,5 milyar liralık tasarruf sağlamış olduk. Proje sayesinde günlük, yaklaşık bir milyon ekmeğin israf edilmesini önledik. Ekmek israfının önlenmesi kapsamında yürüttüğümüz kampanyayla ekmek israfında yüzde 18’lik azalma, böylelikle yıllık 300 milyon liralık tasarruf sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.