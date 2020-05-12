Salgın günlerinde Rus kadınlarla yapılan alem canlı yayına düştü... Canlı yayın polisleri yaktı!

Ferit ZENGİN / İSTANBUL

Salgına aldırış etmeden, bir organizatör vasıtasıyla çiftlik evinde topladığı Rus kadınlarla eğlence partisi düzenleyen müdür ve komiseri deşifre eden ise yine partinin organizatörlüğünü yapan şahıs oldu. Eğlence sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın yapan organizatörün yayınladığı görüntülerin Ankara Emniyeti'nde görevli polislerin eline geçmesiyle ortaya çıkan skandal sonrasında, emniyet müdürü ve komiserin görev yerleri değişirken herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığı bilinmiyor.

EĞLENCE DEVAM EDERKEN CANLI YAYINA GİRDİ

Ankara Emniyet'inin son günlerde en çok konuşulan konusu olan skandal olay geçtiğimiz Nisan ayında yaşandı. Asayiş Şube'de görevli Müdür Yardımcısı Fatih E. ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairede görevli Komiser Zarif Y. önce Gölbaşında bir çiftlik evi kiralayıp ardından Fatih T. isimli eğlence organizatörüyle irtibata geçti. Kendilerine bir eğlence partisi düzenlemesini istedikleri organizatör ise ücret karşılığında ayarladığı Rus kadınları çiftlik evine götürüp eğlenceyi başlattı. Saatlerce süren içkili ve müzikli eğlencenin ilerleyen dakikalarında ise alkolün etkisiyle organizatör Fatih T. İnstagram hesabından canlı yayına girerek eğlence görüntülerini yayınlamaya başladı. Canlı eğlence görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi sonrasında görüntülere rastgelen yine Ankara Emniyeti'nde görevli polis memurları görüntüleri kaydedip Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a ulaştırdı.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ

Görüntüleri fark eden Ankara Emniyeti’nde görevli polis memurları ise eğlence anlarını kaydederek Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a ulaştırdı. Yılmaz, emrindeki polislerin görev yerini değiştirdi. İki emniyet mensubu da mevcut görev yerlerinden alınarak, ilçe emniyet müdürlüklerinde görevlendirildiler.