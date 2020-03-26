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26.03.2020 - 10:34 |

Salgına aldırış etmeyip çilingir sofrası kurdular

Dünya ve yurt genelinde yaşanan corona virüs salgınına aldırış etmeden Zeytinburnu sahilinde içki masası kurup,yüksek sesle bağırıp çağırarak etrafı rahatsız eden ve kendilerini uyaran polise "Hasta olacak adamın burada ne işi var" diye cevap veren 4 şahısa kişi başı 374 lira para cezası uygulandı.

Salgına aldırış etmeyip çilingir sofrası kurdular
FERİT ZENGİN / İSTANBUL

Sosyal izolasyona uymayan vatandaşlara yönelik olarak yapılan denetlemeler kapsamında, dün Zeytinburnu sahilinde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aileye açık yeşil alanda kurdukları bir masada içki içip yüksek sesle konuşan şahısları görünce yanlarına yanaşıp kendilerini masayı kaldırmaları yönünde uyardı.

Yiyip içtikleri gıdaların çöplerini etrafa saçtıkları da görülen şahıslara, yaşanan salgın nedeniyle hasta olabileceklerini de hatırlatan polislere "hasta olacak adamın burada ne işi var" diyen ve masayı kaldırmamakta direnince para cezası uygulandı.

Kimlik kontrolü yapılan ve kendilerine çevreye rahatsızlık vermek ve kirletmek suçlarından kişi başı 374 lira toplamda ise bin 496 lira ceza kesilen 4 şahısın kurduğu içki masası da polis tarafından toplandı. Ekiplerin park bahçe ve mesire alanlarındaki sosyal izolasyon denetlemeleri devam ediyor.

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