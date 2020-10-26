Salgında bisikletle Kolombiya turu

18 yaşındayken yaptığı ilk yurt dışı seyahatinden beri dünyayı tek başına dolaşan Sargın (38) kendisini “seyyah” olarak tanımlıyor. 8 yıldır göçebe yaşantısı süren Sargın, farklı coğrafyalardaki kültürleri sırt çantasıyla otostop yaparak tanırken bisiklete terfi etti. Hale Sargın koronavirüs salgınından önce 13 Mart’ta gittiği Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da ise zorunlu karantinaya takıldı. Kara sınırları kapanan Kolombiya’yı bisikletiyle gezen Sargın, Latin Amerika’yı pedala basarak keşfediyor.

Maskeli görevliler

And Dağları’ndan Karayip sahillerine uzanan yolculuğunun çok önemli olduğunu belirten Sargın, Kolombiya’daki Kovid-19 deneyimini şöyle anlattı: “Küba’yı bisikletimle gezmiştim ki ilk koronavirüs vakası duyuldu. Küba’dan Kolombiya’ya uçmak için havalimanına gittiğimde, maskeli görevliler ve yolcularla karşılaştım ama benim maskem yoktu. Kolombiya’ya indiğimde de insanlar maskeliydi. Kolombiya’da eşimle buluştuktan sonra Türkiye’ye gelmeyi ve bir ay sonra dönüp, Panama’dan Meksika’ya kadar Orta Amerika ülkelerini bisikletle gezmeyi planlıyordum. Fakat virüs nedeniyle Kolombiya -Türkiye uçuşu iptal oldu, Mart ayından beri Kolombiya’dayım. 1 Eylül’e kadar Kolombiya’da sokağa çıkma yasakları ve karantina altında yaşadık. Şehirlerarası seyahat yasaktı, haftanın bir

ya da iki günü gıda alışverişi için çıkabiliyorduk. Kolombiya’nın kara sınırları hâlâ kapalı. Bu ay bisikletle yeniden yola çıktım. Kolombiya’da bisikletimle yol alıyorum.”

Türk takipçilerden çocuklara hediye

Bisikletiyle dolaşan Hale Sargın, maceralarını www.isimgcumgezmek.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Sargın, “2 yıldır Türkiye’deki köy okullarında bisiklet kulüpleri kurmaya çalışıyoruz. Hesaplarımdan bağış kampanyalarıyla çocuklara bisiklet alıyoruz. Bu sene virüs nedeniyle projemiz beklemede. Kolombiya’da karantina sürecinde 3 çocuğa takipçilerimle bisiklet aldık” dedi.