‘Salgında kışa hazırlanıyoruz’

Sağlık Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile Halil Eldemir, TBMM’ye pandemi brifingi verdi. Meşe, “Şu an sonbahar ve kışa da hazırlık içerisindeyiz” diye konuştu. Eldemir ise, pandemi sürecinde 40 bin sağlık personeli istihdam edildiğini, 35 ülkeden 222 vatandaşın hava ambulanslarıyla ülkeye getirildiğini kaydetti. Meşe’nin TBMM’ye verdiği bilgi özetle şöyle:



6 BİN FİLYASYON EKİBİ SAHADA: Filyasyon çalışmaları için özel ekipler oluşturuldu. Her biri üç sağlık personelinden oluşan 6 bin filyasyon ekibi oluşturuldu, sahadalar. Filyasyon çalışmalarını takip etmek için FİTAS adında özel bir yazılım geliştirildi. Filyasyon ekipleri, yaklaşık 27 saat içerisinde tüm temaslıların yüzde 99.5’ine ulaştı.



POZİTİF ORANIMIZ BİNDE 2.7: Türkiye pandemi seyrinin gerçekçi bir tablosunu oluşturmak için bilimsel bir saha araştırması da geliştirmiş ve uygulamaya konmuştur. Hane araştırması olan bu çalışmada örneklem için 153 bin hane seçilmiştir. Çalışmaya katılmayı reddeden yüzde 12’lik denek haricinde 132 binden fazla katılımcı olmuştur. Katılımcılara hem PCR hem de selolojik test yapılmıştır. Alınan ilk sonuçlara göre binde 2.7 oranında PCR test pozitifliği çıkmıştır. Binde 8.3 oranında da antikor pozitifliği tespit edilmiştir.



VATANDAŞI KORUMAYI BAŞARDI: Bu Türkiye’nin laboratuvar test kapasitesiyle olası tüm vakaları tespit etmeyi başardığını gösteriyor çünkü bizim vaka oranlarımız da yaklaşık binde 2.7 civarında. Her ne kadar daha yüksek oranda bağışıklık görmeyi beklesek de katılımcılar arasında bağışıklığın üç kat fazla olması, Türkiye’nin, insanları pandemiden korumayı çok iyi başardığını göstermektedir.

KIŞA HAZIRLANIYORUZ: Sonbahar geliyor, sonbaharı kış bekliyor, bu aylarda da maalesef solunum yolu enfeksiyonları, solunum yolu virüsleri, kovid dışındaki solunum yolu virüsleri de bizleri beklemektedir. Buna da hazırlık yapıyoruz, şu an sonbahar ve kışa da hazırlık içerisindeyiz.

İKİNCİ DALGA BAŞLAMADI: İkinci dalga bekleniyor mu? Henüz dünyada da birinci dalga bitmiş değil, tüm dünya birinci dalgaya devam ediyor.



40 bin istihdam



Eldemir ise, şunları kaydetti:

YATAK SAYISI ARTTI: 2019’un sonunda yoğun bakım yatak sayımız 39 bin 769, şu an itibarıyla 41 bin 746. Normal yatak sayımız da 239 bin 359’ken 245 bin 824’e arttı.

YENİ İSTİHDAM: Pandemi başladığından beri 18 bin hekim dışı sağlık personeli aldık. 14 bin de yardımcı hizmetler personeli alındı. Her yıl da 10 bin doktor mezun verdiğimizi de düşünecek olursak yani 40 binin üzerinde yeni istihdam sağlamış olduk.