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20.07.2020 - 10:27 | | AA

Samsun'da 11 FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye gönderildi.

Samsun'da 11 FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 11'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 14 Temmuz'da, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 yabancı öğrenci ve meslekten ihraç edilen bir askerin de bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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