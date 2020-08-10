Samsun'da bir kişiye kurban etinden 'şarbon' bulaştı

Canik ilçesi Gölalan Mahallesi'nde ikamet eden Safiye Y.’ye 6 Ağustos’ta gittiği bir özel hastanede şarbon şüphesi teşhisi konuldu. Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gölalan Mahallesi’ne gidilerek şüpheli hayvan etinden numune alındı. Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilen numunenin 7 Ağustos’ta çıkan laboratuvar sonucu şarbon pozitif olarak bildirildi.

Samsun İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hastalıkla ilgili epidemiyoloji ve filyasyon çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmalar sırasında kurbanlık hayvanın sahibi ile görüşme yapılmış, Havza ilçesi Çayıözü Mahallesi’nde kurbanlık hayvan satan işletmeden hayvanın alındığı bilgisi alınmış ve ilgili işletmede 7 Ağustos tarihinde, şarbon hastalığı çıkışı yapılmış ve idari ve fenni tedbirler alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Aşılama ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Canik ve Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüklerince kesilen hayvanın etlerine ve temasta bulunan tüm malzemelere el konulmuş olup, imha işlemi gerçekleştirilmiş, temasta bulunan kişilere şarbon hastalığı hakkında bilgi verilmiş, gerekli dezenfeksiyon yapılmıştır. Havza ilçesi Çayırözü Mahallesi için 1000 sığır dozu, Canik ilçesi Gölalan Mahallesi için 300 sığır dozu ve 300 koyun dozu şarbon aşısı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden istenmiş, İl Müdürlüğümüzde bulunan şarbon aşısı ile aşılama çalışmalarına 8 Ağustos tarihinde başlanmıştır. Aşılama ve bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.”