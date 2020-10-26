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26.10.2020 - 16:34 | | İHA

Samsun'da dehşet! Eski kız arkadaşını bıçakladı

Samsun'da bir kişi kıskançlık meselesi yüzünden eski kız arkadaşını bıçakla yaraladı.

Samsun'da dehşet! Eski kız arkadaşını bıçakladı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P.(44) ile sokakta karşılaştığı eski kız arkadaşı S.O. (28) aralarında 'kıskançlık' meselesi yüzünden tartışma çaktı. H.P.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan S.O., yaralanarak hastanelik oldu. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.O. tedavi altına alındı.

Şüpheli H.P. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Beşiktaş'ta şoke eden anlar! Ayılınca saldırmaya başladıBeşiktaş'ta cadde üzerinde bayılan kağıt toplayıcısı için uzun süre ambulansın gelmesi beklendi. Gelen sağlık görevlileri bayılan kişiye müdahale edince birden ayılan kişi sağlıkçılara saldırdı. Araya zabıta ve polis ekibinin girmesiyle güçlükle polis aracına bindirilen kişi polis merkezine götürüldü.
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