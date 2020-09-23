Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kadÄ±nlarÄ±n otostop Ã§ekerek ya da Ã¶nlerine yatarak durdurduklarÄ± seyir halindeki kamyonlardan Ã¼rÃ¼nlerinÂ gasbedildiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeÂ ihbar aldÄ±.

Son olarakÂ bir kamyonu durduran kiÅŸiler, bu yÃ¶ntemle 1 ton 600 kilo buÄŸdayÄ± gasp etti. TekkekÃ¶y ilÃ§esi Cumhuriyet Mahallesi'nde gasp olaylarÄ±na karÄ±ÅŸanlara yÃ¶nelik ÅŸafak baskÄ±nÄ± dÃ¼zenlendi.Â 70 ekip, 270 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda, 2'si kadÄ±n 3 ÅŸÃ¼pheli evlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Ã–zel harekat polislerinin de destek verdiÄŸi operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler sorgulanmak Ã¼zere emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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